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Маркевич Анна

Из справочника
Списки домохозяев 1916 года по Вилейскому уезду Виленской губернии
ФИО
Маркевич Анна
Номер
113
Волость
Долгиновская волость
Сельское общество
Общество Долгиновское
Населенный пункт
селение Долгиново (№37)
Архивный шифр
НИАБ (Минск), ф.325 оп.3 д.12
Источник
Индексация проведена Натальей Деревенченко и Айдаром Ахтариевым

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