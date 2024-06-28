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Малец Устин Сель.

Из справочника
Списки домохозяев 1916 года по Вилейскому уезду Виленской губернии
ФИО
Малец Устин Сель.
Номер
29
Волость
Дуниловичская волость
Сельское общество
Общество Паховское
Населенный пункт
дер. Новоселки
Архивный шифр
НИАБ (Минск), ф.325 оп.3 д.14
Источник
Индексация проведена Натальей Деревенченко и Айдаром Ахтариевым

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