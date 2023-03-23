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Перловский В.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Перловский В.
Звание/должность
казак
Место службы
2-й аргунский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награж.знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,в деле 18/05/1904 на Фыньшуйлинском перевале был один из пяти человек первыми стрелками,бросившимися на противника.Из приказов войска манжурской армии.

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