Пенкин Алексей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Пенкин Алексей
- Звание/должность
- старший унтер.офицер
- Место службы
- 15-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.Вдвоём с Петром Петровым во время бомбардировке гор.Порт-Артура 02/04/1904,оставаясь в секретах под огнём противника на Перепелиной горе ,прекратили попытки сигнализации злоумышленников с неприятельской эскадрой.
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