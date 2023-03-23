Павлов Сергей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Павлов Сергей
- Звание/должность
- полковой писарь
- Место службы
- 12-й восточно-сибирская стрелковая полк
- Причина выбытия и награждения
- нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст.вызвался охотником,отправился в 6-ю роту,17 и 18 апреля 1904 оставался в роте и,будучи ранен,не покидал строя,а за выбытием офицеров и старших нижних чинов из роты,принял на себя комендование оставшимися нижними чинами и вывел их к резерву.
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