Отрубенников Григорий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Отрубенников Григорий
- Звание/должность
- младший унтер-офицер 8-й роты
- Место службы
- 35-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за мужество и храбрость ,оказанные в стычках с японцами с 20/06 по 26/06/1904.Из приказов войска манжурской армии.
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