Остряков Семен
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Остряков Семен
- Звание/должность
- старший унтер-офицер 7-й роты
- Место службы
- 10-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- награжден знаком отличия военного ордена 3-й степени за отличия ,оказанные против неприятеля,на основании 127-й статьи положения о полевом управлении войск в военное время,за храбрость и мужество,оказанные в ночном бою 21/06/1904
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