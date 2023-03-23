Немчинов Фёдор
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Немчинов Фёдор
- Звание/должность
- сигнальщик
- Место службы
- наблюдательный пост на острове Аскольд
- Причина выбытия и награждения
- награж.знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за отличное мужестао и хладнокровие во время бомбардировки города Владивостока японской эскадолй 22/02/1904.Приказ Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке от 27/07/1904 г. №585
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