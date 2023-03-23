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Муратов Ф.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Муратов Ф.
Звание/должность
казак
Место службы
1-й аргунский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,11/05/1904 будучи в разъезде у Пьемыня,попал в числе других в плен.Он не задумался из-под караула бежать и,идя три дня без пищи,явился начальнику отряда,доставив весьма ценные сведения о противнике.Из приказов войска манжурской армии.

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