Марьин Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Марьин Иван
- Звание/должность
- рядовой 15-й сотни
- Место службы
- заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи
- Причина выбытия и награждения
- награждён серебряной медалью с надписью "За храбрость" 4-й степени в стычке с хунхузами 15/10/1904 ,будучи тяжело раненым отстреливался ,отступая к лесу,где и удерживался до прибытия помощи.Из приказов Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.
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