Марушак П.
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Марушак П.
- Звание/должность
- рядовой 42-й сотни 8-й линейный отряд
- Место службы
- Заамурский округ отдельн.корпуса погранич.стражи
- Причина выбытия и награждения
- награж.знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,30/04/1904,в составе семи человек,получив приказание командира сотни,отправились из Вафандяна в Саншилину с двумя телеграммами генералу Фоку и адмиралу Витгефту,которые сдали благополучно под росписку по их назначению,и вернулись обратно к сотне,совершив оба пути через местность,занятую японцами и выдержав с последними перестрелку("Харб.Вестн.")Из приказов войска манжурской армии.
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