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Марковский А.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Марковский А.
Звание/должность
младший унтер-офицер
Место службы
139-й пехотный моршанский полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст. за отличия,оказанные против неприятеля.Приказ по войскам манжурской армии от 04/07/1904 за № 447

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