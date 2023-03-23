Мазуренко Касьян
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Мазуренко Касьян
- Звание/должность
- ефрейтор
- Место службы
- заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 4-й бригады
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени оказанные против неприятеля,на основании 127-й статьи положения о полевом управлении войск в военное время,17/05/1904 в бою с японцами у ст. Вафангоу,вынеся из огня раненого вахмистра,вернулся и продолжал участвовать в сражении до конца.
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