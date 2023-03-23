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Ляпин Семён

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Ляпин Семён
Звание/должность
вахмистр 3-й бригады
Место службы
Заамурский окр.отдельн.корп.погранич.стражи
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,29/02/1904 при стычке с партией хунхузов около 100 человек в 25-ти верстах на сеаер от ст.Удими в верховье реки Симянзехэ,под градом пуль умело руководил цепью и своим примером подвинул таковую вперед до столкновения,решившего стычку.

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