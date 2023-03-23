Лапин Матвей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Лапин Матвей
- Звание/должность
- млад.унтер.офицер
- Место службы
- 12-й восточно-сибирская стрелковая полк
- Причина выбытия и награждения
- нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст.будучи в секрете,своевременно сообщил о переправе японцев на левый фланг и, рискуя быть захваченным в плен,оставался для наблюдения за неприятелем,давая знать об обходе левого фланга.
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