Лапердин С. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапердин С.

Лапердин С.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Лапердин С.
Звание/должность
казак
Место службы
1-й читинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст. приказ по войскам маньчжурской армии 07/09/1904 за № 643 за спасение жизни офицеру в бою с японцами 18/07/1904 на Яньшоугоском перевале.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.