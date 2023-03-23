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Куницын Егор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Куницын Егор
Звание/должность
вахмистр
Место службы
2-й читинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за мужество и храбрость,оказанные разновременно в боях с японцами.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1876
11.01.1938
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

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