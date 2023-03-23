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Куздонеев И.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Куздонеев И.
Звание/должность
рядовой
Место службы
5-й иркутский сибирский пехотный полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст. приказ по войскам маньчжурской армии 07/09/1904 за № 643 за мужество и храбрость,оказанные в деле против японцев 18/07/1904.

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