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Кудин М.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Кудин М.
Звание/должность
вахмистр
Место службы
1-й верхнеудинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 3-й степени,26/05/1904 в бою под гор.Сюянем,будучи послан с поручением,отлично его выполнил и своевременно открыл движение противника,о чем и донес начальнику бригады.Из приказов войска манжурской армии.

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