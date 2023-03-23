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Косьмин Пётр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Косьмин Пётр
Звание/должность
рядовой 10-й сотни
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 3 ст.за отличия,оказанные против неприятеля.Будучи ранен ,оставался в строю и был удалён для перевязки только по приказанию офицера

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