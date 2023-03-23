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Корзая Ермолай

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Корзая Ермолай
Звание/должность
всадник
Место службы
15-й восточно-сибирский стрелковый полк,кавказская сотня
Причина выбытия и награждения
награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени оказанные против неприятеля,на основании 127-й статьи положения о полевом управлении войск в военное время,27/04/1904 в перестрелке под крепостью Аньчжу,вызвавшись в охотника,первым бросился в бою к стенам крепости:увидя убитого начальника команды,штабс-капитана Боброва,и раненого поручика Лепарского,вынес их из огня и,вернувшись,под сильным огнем,помогал до конца боя остальным раненым.

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