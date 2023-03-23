Корабельщик Пётр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Корабельщик Пётр
- Звание/должность
- старший фейерверкер
- Место службы
- Квантунская крепостная артиллерия
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст. будучи старшим в команде телефонистов ,под огнём неприятеля производил починку поврежденной неприятелем телефонной линии(при бомбардировке крепости Порт-Артур с 27/01/1904 по 02/04/1904)
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