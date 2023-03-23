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Кононов Григорий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Кононов Григорий
Звание/должность
стрелок
Место службы
1-й в-сибир. стрелк. Ея Величества полк, конный летучий отряд подполковника Мадритова
Причина выбытия и награждения
награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени ,оказанные против неприятеля,на основании 127-й статьи положения о полевом управлении войск в военное время,27/04/1904 в перестрелке под крепостью Аньчжу,вместе с Трофимом Сазоновым ночью пробрались к сторожевому расположению японцев,убили их часового и доставили много ценных сведений.

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