Комов П.
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Комов П.
- Звание/должность
- младший урядник 2-й сотни
- Место службы
- 5-й полк сибирского казачьего войска
- Причина выбытия и награждения
- награж.знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,находясь в разъезде под начальством подъесаула Самойленко,во время стычки с японцами у д.Юцзятун под огнем неоднократно оставался с риском для своей жизни,чтобы помочь отставшим товарищам. Из приказов войска манжурской армии.
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