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Комов П.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Комов П.
Звание/должность
младший урядник 2-й сотни
Место службы
5-й полк сибирского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награж.знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,находясь в разъезде под начальством подъесаула Самойленко,во время стычки с японцами у д.Юцзятун под огнем неоднократно оставался с риском для своей жизни,чтобы помочь отставшим товарищам. Из приказов войска манжурской армии.

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