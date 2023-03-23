Комарницкий Д.
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Комарницкий Д.
- Звание/должность
- ротный фельдшер
- Место службы
- 11-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,17/04 и 18/04/1904 под жестоким артиллерийским и ружейным огнем делал перевязки раненым 2-го батальона 11-го полка.Из приказов войска манжурской армии.
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