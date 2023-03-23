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Колодочин Николай

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Колодочин Николай
Звание/должность
старший боцман кондукторского звания
Место службы
морская рота сухопутной обороны
Причина выбытия и награждения
производится в подпоручики по адмиралтейству за свою примерную службу в десанте ,охранявшем перед войной нашу миссию в Сеуле,и в настояшее время во Владивостоке ,примерное командование морскою ротой сухопутной обороны крепости.

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