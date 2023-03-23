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Кобозев Дмитрий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Кобозев Дмитрий
Звание/должность
трубач 1-й сотни
Место службы
1-й читинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени в деле 10/06/1904 под Сихотаном вместе с Львом Устюжниковым вывезли раненых казаков и делали им перевязки под огнем неприятеля.Из приказов войска манжурской армии.

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