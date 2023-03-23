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Клюев Васулий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Клюев Васулий
Звание/должность
рядовой 38?-й роты
Место службы
заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи
Причина выбытия и награждения
награждён серебряной медалью с надписью "За храбрость" 4-й степени ,01/08/1904 в стычке ,где участвовал Жилинский,когда хунхузы с наступлением ночи были охотниками вовлечены в преследование их,Клюев,находясь в засаде,первым бросился в штыки и примером своим увлек товарищей,результатом чего было уничтожение шайки.Из приказов Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.("Харбинск.Вестн.")

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