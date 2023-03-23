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Климов Илья

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Климов Илья
Звание/должность
матрос
Место службы
крейсер 1-го ранга "Громобой"
Причина выбытия и награждения
награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени,в воздание отличной храбрости и самопожертвования,проявленных командой крейсера "Громовой" в бою 01/08/1904 с сильнейшею во много раз неприятельскою эскадрой

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