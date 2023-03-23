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Клепцов К.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Клепцов К.
Звание/должность
старший унтер-офицер
Место службы
5-й пехотный сибирский иркутский полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за отличия,оказанные в делах против японцев.

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