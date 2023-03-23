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Келлер Фёдор Эдуардович

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Келлер Фёдор Эдуардович
Звание/должность
граф,генерал-лейтенант,начальник восточного отр.
Место службы
маньжурская армия
Причина выбытия и награждения
убит 18/06/1904

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