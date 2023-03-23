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Калинин С.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Калинин С.
Звание/должность
старший урядник 3-й сотни
Место службы
8-й сибирский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награж.знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за мужество и храбрость,оказанные в делах против неприятеля 17/05/1904,01-го и 02-го июня 1904г.Из приказов войска манжурской армии.

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