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Инсорский А.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Инсорский А.
Звание/должность
студент
Место службы
9-й летучий отряд "Красного Креста"
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст. приказ по войскам маньчжурской армии 07/09/1904 за № 643 за выдающуюся энергию при подании помощи раненым под огнем в боях 10/07/1904,14/07/1904 и 26/07/1904 с японцами под Сяхотаном.

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