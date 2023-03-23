Игуменьшев Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Игуменьшев Иван
- Звание/должность
- вахмистр 15-й сотни 3-й бригады
- Место службы
- заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи
- Причина выбытия и награждения
- награждён серебряной медалью с надписью "За храбрость" 4-й степени в стычке с хунхузами 24/06/1904 близ Уджнихэ,когда отряд из 50 казаков,под начальством штабс-ротмистра Багинова,выбивал более 70-ти хунхузов из укрепленных фанз,Игуменьшев,командуя 7-ю пограничниками,ворвался в фанзу,чем много способствовал уничтожению шайки.Из приказов Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.
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