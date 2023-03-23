Иванов
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Иванов
- Звание/должность
- младший унтер-офицер
- Место службы
- 7-й красноярский сибирский пехотный полк
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за храбрость и мужество 14/06/1904 в бою под Сяхотаном.Из приказов войска манжурской армии.
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