Зевакин Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗевакин Федот

Зевакин Федот

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Зевакин Федот
Звание/должность
стрелок
Место службы
11-й восточно-сибирская стрелковая полк
Причина выбытия и награждения
Генерал Каштанский принёс сердечную благодарность гг.ротным командирам за воспитание нижних чинов 11-го и 12-го полков ,раненых в бою под д.Тюренченном и вернувшихся в строй до конца боя

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.