Загородний Дионисий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Загородний Дионисий
- Звание/должность
- фельдфебель
- Место службы
- заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 4-й бригады
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 3-й степени оказанные против неприятеля,на основании 127-й статьи положения о полевом управлении войск в военное время,23/04/1904 в бою с японцами под Пуландянем,под перекрестным огнем противника,проложив брешь в стене,противоположной огню,вывел 1/2 людей и лошадей гарнизона импани и,заняв позицию на берегу р.Андзыхэ,прикрыл отступление второй половине людей импани.
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