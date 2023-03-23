Жегулов Фома
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Жегулов Фома
- Звание/должность
- старший унтер-офицер кабельного отделения
- Место службы
- 1-й восточно-сибирский сапёрный батальон
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за особое мужество и преданность своему телеграфному делу,проявленные 12/06/1904 на ст.Цхахегоу,где он с Николаем Венглинским под сильным огнем передавали депеши и покинули станцию в числе последних,исполнив все свои работы.Из приказов войска манжурской армии.
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