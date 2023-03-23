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Жегулов Фома

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Жегулов Фома
Звание/должность
старший унтер-офицер кабельного отделения
Место службы
1-й восточно-сибирский сапёрный батальон
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за особое мужество и преданность своему телеграфному делу,проявленные 12/06/1904 на ст.Цхахегоу,где он с Николаем Венглинским под сильным огнем передавали депеши и покинули станцию в числе последних,исполнив все свои работы.Из приказов войска манжурской армии.

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