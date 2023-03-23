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Жакле-Титоренко Ф.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Жакле-Титоренко Ф.
Звание/должность
младший унтер-офицер
Место службы
управление отдельной забайкальской казачьей бригады
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 3-й ст. приказ по войскам маньчжурской армии 07/09/1904 за № 643 за храбрость и мужество, оказанные в боях против японцев у Мугую 01/07/1904,10/07/1904 и 11/07/1904.

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