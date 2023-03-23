Ершов Степан
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Ершов Степан
- Звание/должность
- старший урядник 6-й сотни
- Место службы
- 12-й оренбургский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,с Дмитрием Погадаевым в течение 2-х суток были в разведке и доставили важные сведения о неприятеле.Из приказов войска манжурской армии.
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