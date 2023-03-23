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Еремин К.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Еремин К.
Звание/должность
вахмистр
Место службы
7-й сибирский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени оба с И.Лепехиным за спасение жизни офицерам 21/05/1904 у д.Ходзяпуцзы.Из приказов войска манжурской армии.

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