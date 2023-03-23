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Егоров Яков

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Егоров Яков
Звание/должность
старший урядник 4-й сотни
Место службы
4-й уральский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени за лихую разведку(пробравшись ночью через передовые неприятельские посты,открыл неприятеля и определил его силы)Из приказов войска манжурской армии.

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