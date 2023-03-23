Евграфов Иван
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Евграфов Иван
- Звание/должность
- ефрейтор
- Место службы
- 3-й восточно-сибирский стрелковый полк
- Причина выбытия и награждения
- награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени оказанные против неприятеля,на основании 127-й статьи положения о полевом управлении войск в военное время,будучи посланным с товарищами в ночную разведку бивуака неприятеля,с мужеством и храбростью,доходившими до полного самопожертвования забрались в неприятельский тыл и,обратно возвратясь,дали ценные сведения о расположении его.
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