Дулепов Я. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДулепов Я.

Дулепов Я.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Дулепов Я.
Звание/должность
вахмистр
Место службы
1-й читинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 2-й степени,несмотря на усилившийся огонь противника,увидя упавшего с лошади казака,подскочил к нему,и взяв его на круп коня,вывез его из огня.Из приказов войска манжурской армии.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.