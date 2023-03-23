Дукмасов Лев
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Дукмасов Лев
- Звание/должность
- казак
- Место службы
- уссурийский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.,11/05/1904 ,находясь в разъезде,когда под поручиком Бровченко была убита лошадь,Морозов отдал ему свою,оставшись в 400 шагах от линии огня совершенно открытым.Видя это,казак Дукмасов,бросился к нему и,подхватив Морозова к себе на седло,осыпаемый пулями,вывез его из огня.
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