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Дубчак Петр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Дубчак Петр
Звание/должность
рядовой 15-й сотни
Место службы
заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи
Причина выбытия и награждения
награждён серебряной медалью с надписью "За храбрость" 4-й степени в стычке с хунхузами 15/10/1904 с Игнатием Козелецким после сильных потерь нанесенных первым залпом неприятеля,не оставили раненых товарищей и медленно отступили к лесу,где,сделав первую перевязку раненым,отстреливались до прибытия поиощи.Из приказов Наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке.

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