Дроздовский
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Дроздовский
- Звание/должность
- ротмистр
- Место службы
- Нарвский драгунский полк
- Причина выбытия и награждения
- был послан на разведку с 7-ю забайкальскими казаками в тыл японской армии Куроки и добыл сведения и сохранил людей с ловкостью и смелостью при том,что у него одна рука
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