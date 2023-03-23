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Дроздовский

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Дроздовский
Звание/должность
ротмистр
Место службы
Нарвский драгунский полк
Причина выбытия и награждения
был послан на разведку с 7-ю забайкальскими казаками в тыл японской армии Куроки и добыл сведения и сохранил людей с ловкостью и смелостью при том,что у него одна рука

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