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Дретиев Ваурбек

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Дретиев Ваурбек
Звание/должность
приказный
Место службы
конная сотня отряда подполковника Мадритова
Причина выбытия и награждения
награждён знаком отличия Военного Ордена 4-й степени,раненый в руку,остался в строю,и вынесенный из огня после перевязки,вновь продолжал идти ободряя товарищей.Из приказов войска манжурской армии.

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