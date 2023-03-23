Драчинский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрачинский Виктор

Драчинский Виктор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Драчинский Виктор
Звание/должность
фельдфебель/пулемётная рота
Место службы
3-я восточно-сибирская стрелковая дивизия
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 1 ст.за отличия,оказанные в боях с японцами

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.