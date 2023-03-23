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Гурулев И.

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Гурулев И.
Звание/должность
приказный
Место службы
1-й читинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст. приказ по войскам маньчжурской армии 07/09/1904 за № 643 за спасение жизни офицеру в бою с японцами 18/07/1904 на Яньшоугоском перевале.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
02.08.1924
17.12.1976
читинская обл

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